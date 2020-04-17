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Пятница, 17.04.2020
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На Донетчине - новый случай COVID-19

На Донетчине - новый случай COVID-19
19:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава Донецкой ОГА рассказал, что в области подтвержден еще один случай COVID-19.

В Донецкой области по состоянию на 17 апреля подтверждено уже 13 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Положительный результат ПЦР-исследования на наличие вируса получил 64-летний мариуполец. Таким образом, на территории области с начала объявления карантина имеем 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 - в Мариуполе, 2- в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде и Славянске)", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

В Винницкой области почти 300 человек заболели короновирусом

Глава ОГА напомнил, что в области 1 летальный случай от коронавирса (умер 84-летний мужчина из Дружковки).

Всего в Донецкой области 8 пациентов выздоровели и 4 продолжают лечение.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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