На Донетчине - новый случай COVID-19

Новости Украины:Глава Донецкой ОГА рассказал, что в области подтвержден еще один случай COVID-19.

В Донецкой области по состоянию на 17 апреля подтверждено уже 13 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Положительный результат ПЦР-исследования на наличие вируса получил 64-летний мариуполец. Таким образом, на территории области с начала объявления карантина имеем 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 - в Мариуполе, 2- в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде и Славянске)", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Глава ОГА напомнил, что в области 1 летальный случай от коронавирса (умер 84-летний мужчина из Дружковки).

Всего в Донецкой области 8 пациентов выздоровели и 4 продолжают лечение.