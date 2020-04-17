В Винницкой области почти 300 человек заболели короновирусом

Новости Украины:В Винницкой области выявили 296 инфицированных короновирусом лиц, в том числе 19 детей.

По состоянию на 11 часов 17 апреля, в Винницкой области зарегистрировано 296 инфицированных короновирусом лиц, в том числе 19 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Так, инфицированные дети обнаружены в Виннице (10 человек), в Гайсинском районе (4 человека), а также по одному человеку в Винницком, Литинском, Томашпольском, Тростянецком и Черновицком районах.

Также сообщается, что выздоровели 20 человек, что подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.

"Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях: город Винница - 126, Калиновский район - 57, Винницкий, Тростянецкий районы - по 15, Погребищенький район - 12, Гайсинский район - 11, Казатинский район - 9, Барский район - 6, Жмеринский, Немировский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5, Литинский район - 4, Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Томашпольский район - по 3, Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тульчинский районы - по 2, город Ладыжин, Оратовский, Тывровский, Черновицкий райны - по одному случаю", - говорится в повидомелнни.

Отмечается, что в настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 21 набор реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицирован там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.

Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек.

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