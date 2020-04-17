Минздрав хочет медиков регулярно тестировать на COVID-19

Новости Украины:Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков.

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами - ред.) с COVID-19", - сказал министр Максим Степанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

Министр также сообщил, что Минздрав упростил процедуру заключения декларации с семеныйм врачом.

"Сейчас это можно сделать онлайн", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник.

По информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.