Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Минздрав хочет медиков регулярно тестировать на COVID-19

Минздрав хочет медиков регулярно тестировать на COVID-19
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков.

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами - ред.) с COVID-19", - сказал министр Максим Степанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

Министр также сообщил, что Минздрав упростил процедуру заключения декларации с семеныйм врачом.

"Сейчас это можно сделать онлайн", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник.

По информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медики, тесты, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь