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В Украине коронавирусом заболели уже 879 медиков

В Украине коронавирусом заболели уже 879 медиков
10:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболел еще 91 медицинский работник.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - сказал Степанов.

"В целом заболевание у нас - 4662 человека, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели всего 246 человек, из них 12 детей и 42 медицинских работника. Летальных случаев за все время 125", - сказал Степанов.

По его словам, за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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Эпидемия, Медики, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.
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