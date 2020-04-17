В Харькове на праздники запретят проведение религиозных мероприятий

Новости Украины:Жителям Харькова на праздники запретят проведение религиозных мероприятий и ограничат работу рынков.

В Харькове на Пасхальные праздники ограничат религиозные мероприятия и работу рынков.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

"Принято решение, что массовые религиозные мероприятия в городе будут ограничены. Это касается периода времени с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме", - говорилось на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

При этом, вопрос о посещении кладбищ в поминальные дни не рассматривался.

Напоминаем, по состоянию на 16:00 в Харьковской области зафиксированы 57 случаев заболевания коронавирусом.

Всего по области зафиксированы 122 подозрения на COVID-19, в том числе за последние сутки - у 9 жителей Харькова, из них 4 - подтверждены.

Лабораторно в регионе подтверждены 57 случаев заболеваний, двое больных выздоровели, один человек умер.