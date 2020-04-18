На Николаевщине зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусом

Новости Украины:В Николаевской области выявили 33 случая заболевания COVID-19, среди заболевших ребенок и беременная.

По состоянию на вечер 17 апреля в Николаевской области зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19, среди заболевших ребенок и беременная. Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил мэр города Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"Сегодня в Николаеве на утро было 4 случая заболевания коронавирус, вообще в Николаевской области был 31 случай. Из четырех случаев в Николаеве - одна девушка 6 лет, также оказался ее дедушка, одна женщина, которая работала медиком, и она с марта месяца была на больничном, и одна женщина, которая прибыла из-за рубежа, сегодня ее тесты показали, что она больна коронавирусом. В течение дня у нас появилось еще два человека - это врач, которая контактировала с девочкой, а также беременная девушка из Вознесенского района, ее доставляют в областную инфекционную больницу, а после родов ее перевезут в роддом", - отметил он.

Напомним, в Николаеве в больницу был госпитализирован 6-летний ребенок с пневмонией, затем у него подтвердилась коронавирусная болезнь COVID-19.

Напоминаем, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. За прошедшие сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.