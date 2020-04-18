В одном из киевских яхт-клубов произошел масштабный пожар (Видео)

Новости Украины:В Киеве в яхт-клубе "Ривьера Риверсайд" вспыхнул пожар.

В одном из столичных яхт-клубов на Левом берегу в ночь на субботу возник масштабный пожар.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что информация о пожаре в яхт-клубе "Ривьера Риверсайд" поступила в 23:00.

"На одном из видео видно, как неподалеку от места возгорания стоит электроавтомобиль, который заряжался в этом месте. Возможно, именно это и стало причиной возгорания. Пожар действительно серьезный, будем надеяться, что обойдётся без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напоминаем, последние дни Киев в значительной мере страдает от пожаров. В городе ухудшилось качества воздуха из-за масштабных возгораний в Чернобыльской зоне, а в пятницу на Левом берегу сгорел ресторан.