На Кировоградщине мужчину зажало в машине в результате ДТП

Новости Украины:В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие

В пятницу в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге Богдановка-Екатериновка на территории Долинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.

В результате ДТП легковой автомобиль Opel Astra съехал в кювет, а пассажира зажало в салоне.

Спасатели с помощью пневмоинструмента освободили заблокированного пассажира и передали медикам скорой помощи.

Напомним, ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницком.