В центре Кропивницкого столкнулись четыре автомобиля

Новости Украины:16 апреля в Кропивницком произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

В четверг, 16 апреля, на углу улиц Соборная и Глинки в Кропивницком произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградщины.

“Водитель, управляя автомобилем Audi A6, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение. После чего Volkswagen начал неуправляемое движение и наехал на автомобиле Toyota Camry и KIA Soul, которые находились на парковке”, — отметили в полиции.

Во время ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

На водителя Audi патрульные составили протокол по ст. 124 (причинение ДТП) КоАП.

Как сообщалось, 10 апреля в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.