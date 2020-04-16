Во Львове столкнулись легковушка, троллейбус и велосипедист

Новости Украины:После совершенного ДТП велосипедист оказал сопротивление и конфликтовал с водителем троллейбуса.

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения велосипеда и троллейбуса во Львове. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Столкнулись троллейбус, за рулем которого находился 61-летний местный житель, и велосипед, управлявшийся 67-летним львовянином. После совершенного ДТП велосипедист оказал сопротивление и конфликтовал с водителем троллейбуса, пишет местное издание Варта.

Кроме того, участником аварии стал водитель легковушки "BMW".

По информации правоохранителей, владелец двухколесника получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

10 апреля в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.