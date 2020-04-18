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В ГСЧС дали отчет: Какая ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне (Видео, Фото)

В ГСЧС дали отчет: Какая ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне (Видео, Фото)
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В связи с частыми пожарами в Чернобыльском районе в ГСЧС дали отчет о ситуации в зоне отчуждения.

Вблизи села Буда в Чернобыльском районе наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"Основные силы на территории зоны отчуждения в настоящее время направлены на локализацию четырех очагов. Тление пеньков, остатков древесины и одного торфяника, который продолжает тлеть на территории зоны отчуждения. На всех очагах ситуация стабильная, только вблизи села Буда наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах для тушения наземными силами", - рассказал Демчук.

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По его словам, сейчас принимаются необходимые меры для того, чтобы остановить это распространение. 

"Для обустройства противопожарных разрывов с целью недопущения распространения огня на другие лесные массивы, кроме тяжелой инженерной техники (ГСЧС - ред.) привлечены путипрокладчики Вооруженных сил Украины", - сказал Демчук.

Как сообщалось, вертолеты в сутки сбросили 268 т воды на пожары в Чернобыльской зоне.

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Добавим, что поздно вечером 16 апреля во КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. 17 апреля утром мэр столицы отметил, что значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области. Продукты горения сохраняются в воздухе и по состоянию на 18 апреля.

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Украина, Пожар, Чернобыль, ГСЧС.
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