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В Житомирской области и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары

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В Житомирской области и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары
08:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают тушить пожары отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины в Житомирской области и в Чернобыльской зоне, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицького и Бережестського лесничеств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины"- говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению привлекались 596 человек и 76 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 15 сбросов - 120 т воды.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

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Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Отмечается, что с помощью инженерной техники создано 405 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 19 апреля осуществлено 93 сбросы - 186 т воды.

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Пожары, Житомирская область, Спасатели, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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