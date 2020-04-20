Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ряд стран Евросоюза сегодня снимают часть карантинных ограничений
Сегодня ряд стран ЕС ослабляют карантин
Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля

В Кировоградской области столкнулись фура и легковушка: четыре человека погибли

Смотрите фото (3)
В Кировоградской области столкнулись фура и легковушка: четыре человека погибли
12:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Кировоградской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли четверо людей.

В Кировоградской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковушке, передает пресс-служба ГСЧС

По информации пресс-службы, 19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

"На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

На Ровенщине задержан водитель, по вине которого в ДТП погиб младенец

Прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.

Напомним, в воскресенье в селе Сербка в Одесской области 26-летний местный житель, обгоняя на своем "ВАЗе" автомобиль, который двигался впереди, не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и загорелся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ДТП, Авария, Кировоградская область, Пострадавшие, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
04 Мировые цены на нефть стремительно падают
05 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
В Украине за сутки - 261 случай Covid-19: статистика Минздрава
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек
Количество больных COVID-19 приближается к 2,5 млн человек
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь