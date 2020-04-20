В Кировоградской области столкнулись фура и легковушка: четыре человека погибли

Новости Украины:В Кировоградской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли четверо людей.

В Кировоградской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковушке, передает пресс-служба ГСЧС

По информации пресс-службы, 19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

"На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.

Напомним, в воскресенье в селе Сербка в Одесской области 26-летний местный житель, обгоняя на своем "ВАЗе" автомобиль, который двигался впереди, не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и загорелся.