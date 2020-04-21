Северный ветер, дождь и заморозки: какой будет погода в ближайшие дни

Новости Украины:Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

В ближайшие сутки, 21 апреля, в Украине сохранится холодная погода на фоне повышенного атмосферного давления, лишь в долинах Закарпатья, защищенных от северного ветра горами, днем будет солнечно и тепло, сообщает Укргидрометцентр.

В основном осадков не будет, лишь во второй половине дня вторника в восточных и большинстве северных областей местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в западных, северных, большинстве центральных областей и воздухе 0-5°; температура днем 8-13° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была 27,9° в 1950г., самая низкая ночью -3,9° в 1893г.

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +9...+11

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +10... +12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В ближайшие выходные в Украине дождей будет существенно больше, а во второй половине неделе ощутимо потеплеет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

На всей территории Украины возможны сильные порывы северного ветра, в восточных областях – северо-западного направления. В общем воздух прогреется до +10...+13 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +17 градусов.

На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Ночью вновь будет морозно, столбики термометров опустятся до -3 градусов. На Востоке страны температура идентична, но днем будет падать дождь. Ночи на Востоке будут теплее, чем на Западе – до +5 градусов.

В Южных регионах температура будет держаться на уровне +11...+13 градусов, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +9...+11, местами дождливо.

В Киеве ветер ожидается северный, порывистый. Существенные осадки маловероятны, разве что влажный восточный массив будет так любезен и забросит в столицу немного осадков. Температура в столице днем +8...+10 градусов, а ночью +1...+3 градусов.

В среду, 22 апреля, также осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 8-13° тепла.

В Киеве 22 апреля без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-12° тепла.

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 23 апреля, в Украине будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в Сумской и восточных областях и в воздухе 0-3°; днем 11-16°, на Закарпатье до 18°.

На Киевщине 23 апреля без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16°.

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 24 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, на Левобережье на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-17° тепла.

В столичном регионе 24 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

25 апреля небольшой дождь (ночью местами). Температура ночью 3-9° тепла (в восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 13-19° тепла.

В Киеве небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.