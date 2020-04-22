Покупка масок по завышенным ценам: полиция Сумской области начала расследование

Новости Украины:На Сумщине полиция начала расследование из-за закупки медучреждением масок по завышенным ценам.

На Сумщине по обращению облгосадминистрации полиция начала расследование из-за закупки медицинским учреждением защитных масок по завышенным ценам.

Как сообщается сегодня, 21 апреля, на официальном сайте Сумской ОГА, с заявлением о необходимости проведения проверки фактов, изложенных в публикации одного из местных интернет-изданий, ОГА обратилась к Главному управлению Нацполиции в Сумской области.

"По информации сайта "Общественный мониторинг", во время карантина Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи начал заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам. В материале говорится, в частности о том, что приобретение масок обошлось бюджету больницы в 117,5 тыс. грн (одна единица оценена в 23,5 грн). В настоящее время средняя стоимость одноразовой маски в аптеке составляет 10-15 грн (в зависимости от региона Украины)", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Шосткинским отделом полиции ГУНП в Сумской области по письму облгосадминистрации осуществляется проверка фактов, изложенных в материале", -подчеркнули в ОГА.

Сайт "Общественный мониторинг" сообщил, что коммунальным некоммерческим предприятием "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" 6 апреля был заключен и обнародован договор на приобретение одноразовых защитных масок в количестве 5 тысяч штук у ЧП Гапон, регистрация которого состоялась меньше года назад в г. Жолква Львовской области.

Оценивая указанный договор, "Общественный мониторинг" отмечает, что "цена от рыночной была завышена на 37%".