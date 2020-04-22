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В ВСУ подтвердили еще 4 случая коронавируса

В ВСУ подтвердили еще 4 случая коронавируса
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию 7:00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая, - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 140 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 сотрудник ВСУ, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

В ВСУ зарегистрировали еще четыре случая COVID-19

Медики отмечают, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, сейчас они получают необходимое лечение.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Напомним, на Днепропетровщине во вторник вечером подтвердили еще 19 новых случаев коронавируса, всего за сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей области

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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