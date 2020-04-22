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ООС: Боевики шесть раз срывали режим "тишины" - из минометов и гранатометов

ООС: Боевики шесть раз срывали режим "тишины" - из минометов и гранатометов
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве вражеских атак за прошедшие сутки.

Российские оккупационные войска в течение дня, 22 апреля, шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

"В течение 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - говорится в сообщении.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по защитниках вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединское. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино оккупанты применили миномет 82-го калибра - 5 мин. А после обеда обстреляли защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинских защитников недалеко от населенного пункта Ореховое. 

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

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В пресс-службе также сообщили, что по опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения, после чего боевики были вынуждены прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются.

По информации штаба ООС, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Как сообщалось ранее, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры относительно недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Украина, Донбасс, Штаб, ВСУ, ООС.
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