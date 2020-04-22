Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Особый статус" ОРДЛО и "формула Штайнмайера": что обсуждалось на заседании ТКГ
"Особый статус" ОРДЛО и "формула Штайнмайера": что обсуждалось на заседании ТКГ
Зеленский: Сейчас Украину знает каждый американец
Зеленский: Сейчас Украину знает каждый американец
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

Аваков о словах главы Ивано-Франковска о выселении ромов: Полиция - не карательная машина

Аваков о словах главы Ивано-Франковска о выселении ромов: Полиция - не карательная машина
23:35 Ср, 22 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности.

Заявления городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который 22 апреля во время оперативного совещания требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц ромской национальности, является нарушением прав человека и имеют признаки ксенофобии.

Об этом говорится в заявлении МВД Украины, размещенном в соцсети Фейсбук.

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин городской голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество ", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД заявили о недопустимости делить граждан по этническому признаку. "Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед Законом все равны!", - подчеркнули в МВД.

В МВД также напомнили Марцинкиву, что упомянутые им лица ромской национальности являются такими же гражданами государства Украина, как и сам мэр. "Их права защищены Конституцией Украины. А высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности", - подчеркивается в сообщении.

Пасха-2020: в МВД пообещали наказать священников-нарушителей

Как сообщалось, полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полицеских вывезти из города представителей ромского сообщества, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил он.

В Чернобыльской зоне Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию

По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковск, МВД, Ромы, Арсен Аваков, Руслан Марцинкив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
02 Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
05 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Вводят &quot;масочный режим&quot;: Румыния ослабляет карантин
Вводят "масочный режим": Румыния ослабляет карантин
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
&quot;Золотая Дзига&quot;: Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
"Золотая Дзига": Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь