Covid-19: на Житомирщине число инфицированных превысило 300 человек

Новости Украины:На Житомирщине обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19.

На Житомирщине лабораторно подтвердили 17 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает местная ОГА.

"22 апреля на Житомирщине подтвердили еще 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в регионе уже 304 зарегистрированных диагнозов COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, в Бердичеве обнаружили 10 новых больных, в Житомире – 3, а в Андрушевке, Бердичевском, Народичском и Радомышльском районах – по 1.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксированы в Житомире (91), Коростене (64) и Бердичеве (61).

Кроме того, в Коростене от коронавируса вылечилась женщина и это второй случай выздоровления в области. Раньше болезнь преодолел 49-летний мужчина из Житомира, который заболел после возвращения из Австрии.

В области сейчас уже шестеро умерших от этой болезни.

Как сообщалось ранее, по информации ЦОЗ, по состоянию на утро 22 апреля в Украине подтверждено 6 592 случаев COVID-19, 424 пациента выздоровели, 174 умерли.