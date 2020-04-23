Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

Борьба с нарушителями: Кличко отчитался о работе полиции (Видео)

Борьба с нарушителями: Кличко отчитался о работе полиции (Видео)
13:03 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Кличко рассказал, что с нарушителей карантина взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что полиция составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, в целом за нарушение карантина с людей уже взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Об этом рассказал Кличко на брифинге 23 апреля

"Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других. Также в столице возбудили несколько уголовных производств за поставление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений", - поведал мэр.

"Всего за это время правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 тысяч гривен", - добавил он.

В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек

Кличко добавил, что понимает, что люди устали от карантина, но напомнил, что чем больше людей будут придерживаться карантина, тем меньше людей заболеет и соответственно, тем скорее смогут снять ограничения.

По словам мэра, следующая вспышка болезни может быть через неделю – и она будет результатом посещения храмов на Пасху, приема гостей или отдыха на природе.

Он добавил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. Сейчас в группе риска находится более 40 тысяч киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, и которые контактировали с больными.

В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек

Работники центра звонят этим людям и спрашивают о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах в последнее время, дают рекомендации или необходимую психологическую помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Штраф, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
Fitch подтвердил рейтинг Украины &quot;B&quot; и ухудшил его прогноз
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь