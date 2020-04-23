Борьба с нарушителями: Кличко отчитался о работе полиции (Видео)

Новости Украины:Кличко рассказал, что с нарушителей карантина взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что полиция составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, в целом за нарушение карантина с людей уже взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Об этом рассказал Кличко на брифинге 23 апреля

"Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других. Также в столице возбудили несколько уголовных производств за поставление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений", - поведал мэр.

"Всего за это время правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 тысяч гривен", - добавил он.

Кличко добавил, что понимает, что люди устали от карантина, но напомнил, что чем больше людей будут придерживаться карантина, тем меньше людей заболеет и соответственно, тем скорее смогут снять ограничения.

По словам мэра, следующая вспышка болезни может быть через неделю – и она будет результатом посещения храмов на Пасху, приема гостей или отдыха на природе.

Он добавил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. Сейчас в группе риска находится более 40 тысяч киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, и которые контактировали с больными.

Работники центра звонят этим людям и спрашивают о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах в последнее время, дают рекомендации или необходимую психологическую помощь.