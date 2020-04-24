На Донетчине выявили 3 новых случая заражения коронавирусом

Новости Украины:В Донецкой области коронавирус нашли еще у троих.

В Донецкой области диагностировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом CОVID-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они - из круга контактов пациентов с ранее подтвержденым COVID- 19. Путь заражения третьего лица - 55-летнего жителя Бахмута – устанавливается", - написал Кириленко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам главы Донецкой ОГА, "состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента с Бахмута - средней степени тяжести".

"Таким образом, на сегодняшний день в Донецкой области 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - подытожил Кириленко.