На Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев COVID-19

Новости Украины:В Днепропетровской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 17 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщает Днепропетровская ОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в области увеличилось до 241.

Новые случаи заболевания были выявлены в городе Днепр (семь случаев), Днепропетровском районе (один случай), в Кривом Роге (четыре случая), Апостольском районе (четыре случая) и в Покровском районе (один случай).

Напоминаем, по данным ЦОС, в Украине по состоянию на утро 24 апреля подтверждены 7 647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 человек выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.