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Ситуация в ООС: противник бил по Авдеевке

Ситуация в ООС: противник бил по Авдеевке
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты обстреляли из тяжелых минометов позиции ВСУ под Авдеевкой.

С начала текущих суток российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил семь раз нарушили режим "тишины", выпустив по украинским военным 21 мину 120 и 82 мм, а также ведя обстрелы из гранатометов.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны об обстановке в районе ООС.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 сегодня, 25 апреля, российские оккупационные войска нарушили режим перемирия семь раз, с расходом 21 мины калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство сегодняшних случаев применения противником оружия фиксировались в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, с начала суток под вражеским огнем находились защитники Авдеевки.

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Так, начиная с половины пятого и до шести утра враг обстрелял местные украинские позиции из минометов 82-го и 120-го калибров, дополнительно ведя огонь из станковых и автоматических гранатометов. Обстрелы велись со стороны оккупированных российскими формированиями н.п. Яковлевка, Спартак и Ясиноватая.

В 06.05 оккупанты совершили 15 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Павлополя.

Далее, в 08.15 враг открыл огонь из гранатометов СПГ и РПГ вблизи Орехово. Одновременно с этим, в районе Старогнатовки российско-оккупационные войска осуществили 28 выстрелов из автоматических гранатометов АГС. Огонь велся со стороны с. Белая Каменка.

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Также, с 08.25 до 08.50 неподалеку Опытного зафиксированы восемь выстрелов со стороны противника с применением автоматических и станковых гранатометов.

В ответ подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По имеющейся информации, с начала этих суток и по состоянию на данный момент боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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