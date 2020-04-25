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В Киеве злоумышленник стрелял в полицейского (Фото, Видео)

В Киеве злоумышленник стрелял в полицейского (Фото, Видео)
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГУНП

Новости Украины:На Киевщине в сотрудника полиции открыли стрельбу.

В Оболонском районе Киева злоумышленник ранил полицейского, которого госпитализировали с огнестрельными ранениями ног.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранителя с огнестрельными ранениями ног отправили в больницу, где ему оказана помощь. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

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По информации правоохранителей, сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции, возвращаясь вечером со службы домой, заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают, и стал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать.

Полицейский догнал злоумышленника на улице Вышгородской, между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции.

В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте.На 

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Пострадавшего правоохранителя осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног. 

У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападавшему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Киев, Украина, Стрельба, Нацполиция.
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