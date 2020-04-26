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Ситуация с пожарами: На Харьковщине спасатели ликвидируют лесное возгорание (Фото)

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Ситуация с пожарами: На Харьковщине спасатели ликвидируют лесное возгорание (Фото)
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ситуации с пожарами на Харьковщине.

На территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства в Харьковской области накануне возник пожар в лесном массиве. Сейчас ликвидация отдельных очагов продолжается. 

Как сообщается на сайте ГСЧС, сначала возникло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. И впоследствии из-за сильных порывов ветра пожар начал распространяться в сторону хвойного леса. Произошло возгорание хвойной подстилки, камыша на болоте, веток и поваленных деревьев. Площадь возгорания стремительно росла, существовала угроза возгорания верхового хвойного леса. Работники лесного хозяйства запросили помощь спасателей.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ГСЧС огонь распространился на общую территорию около 20 га. К тушению пожара привлечены 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ГСЧС, 4 пожарные автоцистерны, 1 трактор и 21 работник лесхоза.

Пожары на Житомирщине: продолжается тушение отдельных очагов (Фото)

В 06:00 совместными усилиями пожар был локализован. Угрозы верховому лесу нет. Сейчас на месте происшествия дежурят лесники, которые проводят тушение отдельных очагов тления пней и веток.

Как сообщалось, с начала месяца спасатели боролись с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения. Сгорели десятки гектаров леса.

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 25 апреля продолжается тление уже двух очагов возгорания. 

Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)

В то же время, новый пожар на территории Житомирской области накануне охватил более 200 га.

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Пожары, Харьков, Лес, ГСЧС.
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