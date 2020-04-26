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В психбольнице в Харьковской области произошла вспышка Covid-19: 14 человек заразились

В психбольнице в Харьковской области произошла вспышка Covid-19: 14 человек заразились
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Из-за 14 подтвержденных случаев Covid-19 в психбольнице в Стрелечьей под Харьковом установили КПП

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковского района Харьковской области провела экстренное внеочередное заседание после того, как у 11 пациентов и 3 медиков Областной психиатрической больницы №1, расположенном в с.Стрелечья Харьковского района Харьковской области, была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19, сообщил глава райгосдаминистрации Артур Товмасян.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21.30 (субботы - Ред.) в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт", - написал Товмасян на своей странице в Facebook в воскресенье.

В комментариях к посту он подчеркнул, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт - вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.

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"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в с.Стрилечья кроме случаев указанных в постановлении КМУ N211 от 11.03.2020 (с изменениями), доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуски", - написал Товмасян.

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Харьковская область, Коронавирус, Covid-19, Артур Товмасян.
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