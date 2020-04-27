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Садовой хочет открыть продуктовые рынки

Садовой хочет открыть продуктовые рынки
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Львова Андрей Садовой инициирует открытие продуктовых рынков.

Городской голова Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

"Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал Садовой на своей странице в соцсети Facebook.

По словам мэра Львова, карантин на всех наложил определенные ограничения, но должна быть возможность "влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу".

"Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - отметил Садовой.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов.

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Все по теме:

Львов, Рынки, Карантин, Коронавирус, Андрей Садовой, Covid-19, Продуктовые рынки.
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