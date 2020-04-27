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Появилось видео нападения Слончака на полицейского

Появилось видео нападения Слончака на полицейского
13:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины:В сети появилось видео нападения Владимира Слончака на патрульного полицейского в Киеве.

Опубликовано полное видео конфликта заместителя главы КГГА Владимира Слончака с полицейскими. Видео опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации", - сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Пострадавшего копа отправили в больницу, а Слончака задержали. В Соломенском управлении полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до пяти лет заключения.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент со своим заместителем и уволил его.

"Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил он.

Как сообщил сегодня глава Национальной полиции Игорь Клименко, Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния", - отметил он.

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Киев, Полиция, Владимир Слончак, Александр Дубинский, Людмила Костенко.
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