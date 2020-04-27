Появилось видео нападения Слончака на полицейского

Новости Украины:В сети появилось видео нападения Владимира Слончака на патрульного полицейского в Киеве.

Опубликовано полное видео конфликта заместителя главы КГГА Владимира Слончака с полицейскими. Видео опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации", - сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Пострадавшего копа отправили в больницу, а Слончака задержали. В Соломенском управлении полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до пяти лет заключения.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент со своим заместителем и уволил его.

"Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил он.

Как сообщил сегодня глава Национальной полиции Игорь Клименко, Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния", - отметил он.