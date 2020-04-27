Ситуация в Киеве: в Лавре подтверждены 20 новых случаев коронавируса

Новости Украины:За минувшие сутки в Киеве зарегистрированы 32 новых случая COVID-19, в том числе - один летальный.

За минувшие сутки в Киеве зарегистрированы 32 новых случая COVID-19, в том числе один летальный, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 года. 20 из заболевших мужчин - семинаристы Киево-Печерской Лавры.

Один пациент был госпитализирован в Александровскую больницу. Остальные лечатся на самоизоляции под присмотром медиков.

"Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась. Чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни", - добавил Кличко.

В украинской столице сделали уже почти 12 тыс 700 ПЦР-исследований образцов биоматериала на наличие коронавирусной инфекции Covid-19, при этом тест-системы отечественного производства в город еще не поступали.

"Лаборатории работают практически в режиме нон-стоп. Ежедневно в них проводят более 400 исследований. А вчера, например, проработали около 700 образцов. В общем, за это время в столице сделали уже почти 12 тыс 700 исследований образцов. Поэтому запасы тестов надо регулярно пополнять", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопросы представителей СМИ.

"Также отмечу, что тестирование в Киеве проводят и мобильные бригады медиков, выезжающих на дом к пациентам. Например, вчера отобрали 160 образцов у пациентов с подозрением на коронавирус. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано более 4700 образцов биоматериал", - добавил мэр.

Он напомнил, что лабораторно исследуют ПЦР-тесты в Киеве в трех учреждениях: Александровская больница, городская больница №4 и Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения. В них используют тесты и реактивы, закупленные в Китае и Южной Корее. По словам городского головы, пока Киеву таких тестов хватает.

"Относительно отечественных тестов. Нам известно, что первая партия украинских ПЦР-тестов поступила в распоряжение Министерства здравоохранения. По словам профильного министра, это почти 450 тысяч тестов, которые начали передавать в лаборатории по всей Украине. Тесты разработаны в Институте молекулярной биологии и генетики Академии наук Украины. Столица таких тестов пока не получила. Хотя Киев проводит наибольшее количество тестирований и требует большого количества тестов. В частности, ввиду того, что одному больному нужно сделать 3 исследования", - подчеркнул Кличко.

Напомним, на утро 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.

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