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В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19

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В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели.

 9 009 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 864, а скончавшихся – 220, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины… В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 апреля в Украине было 8 тыс 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (840) превышало количество летальных случаев (209). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 392, летальных случаев возросло на 11, количество случаев выздоровления - на 24.

 

По состоянию на утро 25 апреля сообщалось о 492 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 24 апреля – 477, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Данные о коронавирусе по областям Украины по состоянию на 27 апреля:

  • Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)
  • м. Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 115 случаев;
  • Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 522 случая (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).

В статистике нет данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Украинский вирусолог заявила, что несмотря на неутешительную статистику – более шести тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик и даже еще не начало.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие границы Украины будет зависеть от ситуации в стране и ЕС.

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