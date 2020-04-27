Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

Трижды оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Пивденного обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.