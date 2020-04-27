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Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
18:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника", - сообщили в пресс-центре. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

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Трижды оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". 

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Пивденного обстрелял из автоматических станковых гранатометов.  

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"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

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Украина, ВСУ, ООС.
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