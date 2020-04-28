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В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжаются пожары

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжаются пожары
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне и на севере Житомирщины продолжается тушение отдельных очагов тления в 6 лесничествах.

По состоянию на утро вторника, 28 апреля, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем в шести лесничествах Житомирской и Киевской областях, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации Госслужбы, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов в с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка).

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 4 дорогоукладчика ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тыс. 10 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 133 человека и 262 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 37 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники, из них от ГСЧС 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Житомирская область, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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