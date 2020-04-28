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Пожарная ситуация: На Житомирщине вспыхнул новый пожар (Фото)

Пожарная ситуация: На Житомирщине вспыхнул новый пожар (Фото)
21:17 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: ГСЧС

Новости Украины:28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

Об этом сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой".

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Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы. 

Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар. 

В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

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Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

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Житомир, Пожар, ГСЧС.
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