Пожарная ситуация: На Житомирщине вспыхнул новый пожар (Фото)

28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.
Об этом сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой".
Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы.
Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар.
В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.
Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.