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Коронавирус в Украине: сотрудница Ровенской ОГА заболела на Covid-19

Коронавирус в Украине: сотрудница Ровенской ОГА заболела на Covid-19
05:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Коронавирус обнаружили у сотрудницы Ровенской ОГА.

Во вторник коронавирус в Ровенской области подтвердили у 29 человек, среди них 2 две медицинские сестры и сотрудница облгосадминистрации.

Об этом написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

"По состоянию на вечер 28 апреля на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Новые случаи обнаружили у 8 жителей Ровно. Еще 16 больных проживают в Ровенском районе, 3 – в Здолбунове и 1 в городе Дубно. Также один инфицированный живет в Гощанском районе области.

Возраст больных от 7 до 82 лет.

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"Среди инфицированных и 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ", – сообщил Коваль.

У сотрудницы облгосадминистрации наличие заболевания подтвердило ПРЛ тестирования работников Общего отдела Ровенской ОГА.

Сообщается, что у члена семьи больной коронавирус зафиксировали ранее. У ее коллег результаты отрицательные

"В последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме", – заверил председатель ОГА.

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Всего на Ровенщине зафиксировали 585 случаев заболевания на COVID-19. 14 человек погибли, еще 57 выздоровели.

За последними данными, в Украине уже 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (у 639 детей и 1843 медиков), зафиксировано 239 летальных случая (132 мужчины и 107 женщин), 992 пациента выздоровели (из них 209 медработников).

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Ровенская область, Коронавирус, Виталий Коваль, Covid-19.
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