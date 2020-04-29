Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
29 апреля - Всеукраинский день футбола
29 апреля - Всеукраинский день футбола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Боевики обстреляли силы ООС под Новомихайловкой, ранен военный

Боевики обстреляли силы ООС под Новомихайловкой, ранен военный
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, под Новомихайловкой военный получил боевую травму.

 Украинский военнослужащий получил боевую травму в среду вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников… В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Военный был доставлен в медицинское учреждение, ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, обстрел, который привел к ранению украинского защитника, произошел у с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. При этом, по данным Минобороны, обстрел украинских позиций под Новомихайловкой имел место утром в среду.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

В ходе остальных обстрелов, сообщают в ведомстве, боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм, всего выпустив 9 мин.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника", - сообщили в Минобороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Военные, Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь