COVID-19: в оккупированном Крыму количество зараженных возросло до 89

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Крыму зафиксировали в суме уже 89 случаев заражения.

В среду, 29 апреля, в Крыму заявили о десяти новых случаях заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа со ссылкой на "главу" оккупационной власти в Крыму.

"Десять человек плюсом за истекшие сутки. Трое – врачи из Алушты, из терапевтического отделения, где было заражение. Четыре человека – это РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе): два врача и два пациента. И три человека – это старый очаг, контакт по зараженному, который в поезде прибыл", - сообщил Аксенов.

На данный момент в оккупированном Крыму (без учета Севастополя) 89 выявленных случаев COVID-19.

Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.

Итого, в Крыму и Севастополе на текущий момент подтверждено 162 случая заболевания COVID-19.

КПГ предупреждает, что уровень диагностирования COVID-19 в оккупированном Россией Крыму и Севастополе остается низким. Таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждены 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрированы 456 случаев.