В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека

Новости Украины:Количество заразившихся коронавирусной болезнью в Киеве за минувшие сутки выросло на 43, из них пятеро - медики, за все время обнаружили 1341 случай заболевания

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых подтвердили COVID-19, выросло на 43 человека. Один человек умер, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет, девочка 12 лет и мальчик, которому 9 лет.

Два из подтвержденных за минувшие стуки случаев обнаружены в Киево-Печерской Лавре.

В больницы госпитализированы 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"В течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице за этот период преодолели коронавирус 69 человек", - сообщил Кличко.

По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 - летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.

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