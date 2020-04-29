Период карантина: В Сумах неработающим предпринимателям сделали налоговые каникулы

Новости Украины:В Сумах депутаты горсовета поддержали неработающих физических лиц-предпринимателей и организовали для них кредитные каникулы.

В Сумах депутаты горсовета поддержали неработающих физических лиц-предпринимателей, освободив их на период карантина от уплаты единого налога.

Соответствующее решение принято 29 апреля во время проведения в режиме онлайн очередного заседания сессии Сумского городского совета.

"Временно, на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни, установить следующие ставки единого налога из расчета на календарный месяц (за месяцы, в которых действовал карантин): для первой группы плательщиков единого налога – 0% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года; для второй группы плательщиков единого налога – 0% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года", - говорится в решении.

Кроме того, для этих ФЛП в течение календарного месяца, следующего за месяцем, в котором будут сняты ограничения для работы, будут действовать следующие ставки единого налога из расчета на календарный месяц: для первой группы плательщиков единого налога – 5% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года; для второй группы – 5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

В то же время депутаты поручили городскому департаменту обеспечения ресурсных платежей подготовить на следующую сессию обращение к руководству государства с просьбой уменьшить налоговую нагрузку и на другие группы предпринимателей.

Как сообщалось, 3 апреля Сумской горсовет освободил неработающий бизнес от арендной платы за коммунальное имущество во время карантина. Своим решением депутатский корпус поручил городскому департаменту обеспечения ресурсных платежей прекратить начисление арендной платы за пользование имуществом коммунальной собственности Сумского городского ОТГ следующим арендаторам.

29 апреля в это решение депутаты горсовета внесли изменения, освободив на период карантина от арендной платы за коммунальное имущество общественные объединения участников АТО/ООС, религиозные и организации людей с инвалидностью.

По состоянию на утро 29 апреля 2020 года на Сумщине 98 официально подтвержденных выпадов заболевания COVID-19, что на три больше, чем было накануне, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). 55 людей излечились.

В целом в Украине по состоянию на 9:00 29 апреля 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.