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Коронавирус во Львовской области: в селе Давыдив произошла вспышка болезни

Коронавирус во Львовской области: в селе Давыдив произошла вспышка болезни
23:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В селе под Львовом COVID-19 обнаружено сразу у более 20 человек.

В селе Давыдив Львовской области выявлено более 20 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", - написал Козицкий.

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По его словам, распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко.

"В Давыдове осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечение порядка в поселке", - подчеркнул он.

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Львовская область, Коронавирус, Максим Козицкий, Covid-19.
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