Коронавирус во Львовской области: в селе Давыдив произошла вспышка болезни

В селе Давыдив Львовской области выявлено более 20 инфицированных COVID-19.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", - написал Козицкий.
По его словам, распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко.
"В Давыдове осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечение порядка в поселке", - подчеркнул он.