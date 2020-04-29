Коронавирус во Львовской области: в селе Давыдив произошла вспышка болезни

Новости Украины:В селе под Львовом COVID-19 обнаружено сразу у более 20 человек.

В селе Давыдив Львовской области выявлено более 20 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в селе Давыдив Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", - написал Козицкий.

По его словам, распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко.

"В Давыдове осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечение порядка в поселке", - подчеркнул он.