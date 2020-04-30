Грозы и штормовой ветер: в Украине резко ухудшится погода

Новости Украины:Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине в четверг, 30 апреля.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в большинстве областей Украины.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра, днем 30 апреля в Киеве, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы.

В Карпатах и на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с.

Вместе с тем, ночью в Закарпатской области будет значительный дождь (I уровень опасности).

Напомним, 1 мая в северных, центральных областях, днем и в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. 2 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных, 1 мая и в северных областях 14-19°.

В Киеве и столичном регионе 1-2 мая кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью 2 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 1 мая 14-19°, 2 мая 19-24°.