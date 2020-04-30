Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
Минздрав: В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19
Минздрав: В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19
Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола
Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Грозы и штормовой ветер: в Украине резко ухудшится погода

Грозы и штормовой ветер: в Украине резко ухудшится погода
12:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине в четверг, 30 апреля.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в большинстве областей Украины.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра, днем 30 апреля в Киеве, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы.

В Карпатах и на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с.

Вместе с тем, ночью в Закарпатской области будет значительный дождь (I уровень опасности).

Напомним,  1 мая в северных, центральных областях, днем и в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. 2 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных, 1 мая и в северных областях 14-19°.

В Киеве и столичном регионе 1-2 мая кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью 2 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 1 мая 14-19°, 2 мая 19-24°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
05 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
Карта коронавируса в Украине и мире 30 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь