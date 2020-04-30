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Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом

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Грозы и до +23°: апрель завершается дождями и теплом
08:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Погода в Украине 30 апреля будет изменчивой и разной. На Юге и Востоке будет сухо и солнечно, а на Западе – дожди с грозами и облака.

В Украине в четверг, 30 апреля, местами ожидается дождь, днем от 15 до 23° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"30 апреля в Украине переменная облачность. В западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер южный (в западной части с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на крайнем востоке страны местами 3-5° тепла; днем 18-23°, в западных областях 15-20°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 30 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью около 10°, днем 21-23°. В Киевской области днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Несмотря на дожди и грозы на Севере и Западе, в Украине 30 апреля будет теплее всего среди стран Европы. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В центральных областях температура воздуха до +20...+25 градусов, на южном побережье – холод: местами +12...+14 градусов. В западных областях похолодание до +16...+19 градусов. Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный.

В Киеве завтра циклон, скорее циклончик (карта 1), обусловит периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет +20...+24 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 30 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +17...+19
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +18...+20
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +20...+22
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +20...+22
  • Симферополь – +18...+20
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +21...+23
  • Чернигов – +19...+21
  • Сумы – + 19 ... + 21
  • Полтава – +20...+22
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +21...+23
  • Харьков – +20...+22
  • Киев – +21...+23

1 мая в северных, центральных областях, днем и в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

2 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных, 1 мая и в северных областях 14-19°.

В Киеве и столичном регионе 1-2 мая кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью 2 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 6-11°; днем 1 мая 14-19°, 2 мая 19-24°.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

3-4 мая в Украине, кроме юго-восточной части кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 7-13°, днем 19-25°, в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях 16-21°; в западной части 3 мая ночью 6-11°, днем 13-19°, 4 мая ночью 3-9° тепла, днем 10-16°.

В Киеве и Киевской области 3 - 4 мая кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 7-12°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
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