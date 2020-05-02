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В Днепр вертолетами доставили раненых защитников

В Днепр вертолетами доставили раненых защитников
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Днепр из района проведения операции Объединенных сил эвакуированы 6 раненых и больных бойцов.

Сегодня в Днепровскую областную больницу им. Мечникова военными вертолетами из района проведения операции Объединенных сил эвакуированы 6 раненых и больных бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

"Сегодня произошли два эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8.50 в Днепр эвакуирован раненый защитник в сознании, но ранение тяжелое. Нейрохирурги Мечникова забрали бойца в операционную, сюда же привлечен и специалист из областной офтальмологической больницы. В 10.00 эвакуированы 5 защитников - один ранен вчера, и четверо больных", - написала Губа.

День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.

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Днепр, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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