В Днепр вертолетами доставили раненых защитников

Новости Украины:В Днепр из района проведения операции Объединенных сил эвакуированы 6 раненых и больных бойцов.

Сегодня в Днепровскую областную больницу им. Мечникова военными вертолетами из района проведения операции Объединенных сил эвакуированы 6 раненых и больных бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

"Сегодня произошли два эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8.50 в Днепр эвакуирован раненый защитник в сознании, но ранение тяжелое. Нейрохирурги Мечникова забрали бойца в операционную, сюда же привлечен и специалист из областной офтальмологической больницы. В 10.00 эвакуированы 5 защитников - один ранен вчера, и четверо больных", - написала Губа.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения.