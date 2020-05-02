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Контрабандист на Львовщине пытался переправить маски дроном в Польшу: задерживали с погоней и стрельбой

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Контрабандист на Львовщине пытался переправить маски дроном в Польшу: задерживали с погоней и стрельбой
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:На Львовщине мужчина пытался переправить дроном мешки с медицинскими масками.

Пограничники Львовского отряда задержали мужчину, который дважды пытался наехать на них автомобилем, а также пробовал переправить в Польшу дроном медицинские маски.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники выехали 1 мая в направлении государственной границы, когда услышали шум дрона, вскоре обнаружили мужчину и легковой автомобиль.

На требование военнослужащих остановить автомобиль, водитель не отреагировал и, попытавшись наехать на пограничника, прибег к бегству.

Через несколько минут охранники границы обнаружили автомобиль в лесу. Во время попытки остановки водитель снова не выполнил требование пограничников и наехал второй раз.

"С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудникам Госпогранслужбы, наряд произвел предупредительные выстрелы в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить", – говорится в сообщении службы.

На место происшествия вызвали полицию и "скорую".

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Пограничники установили, что ранее украинца уже задерживали польские коллеги за контрабанду сигарет. На этот раз мужчина пытался переправить два пакета медицинских масок.

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Львовская область, Контрабанда, ГПСУ.
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