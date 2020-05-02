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День в ООС: оккупанты опять стреляли из минометов, двое украинских защитников ранены

День в ООС: оккупанты опять стреляли из минометов, двое украинских защитников ранены
18:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:С начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, двое раненых.

С начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего были ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Преступные и наглые действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Объединенные силы продолжают принимать меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Каштаново дважды обстреливал наши позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

"На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - добавляется в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вильный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

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"По окраинам Орехового враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов, а защитников Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

Возле Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения, еще один - уже сегодня, 2 мая.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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