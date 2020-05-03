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Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области

Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Минздраве дали отчет об областях с самыми высокими темпами.

Сейчас наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области.

В течение минувших суток больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Одесской и Черновицкой области.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 80, в Черновицкой области – 73, и в Тернопольской области - 45", - отметил он.

По данным Минздрава, сейчас в Одесской области зафиксировано 409 случаев заражения. В Черновицкой -1818 случаев (больше всего в Украине), в Тернопольской – 868 случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).

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Украина, Минздрав, Коронавирус.
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