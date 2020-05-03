Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

Коронавирус: в Одесской области за сутки обнаружили 80 случаев COVID-19

Коронавирус: в Одесской области за сутки обнаружили 80 случаев COVID-19
12:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Одесской области зафиксировали 80 новых случаев заражения на коронавиру.

Крупнейшие вспышки заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Одесской области зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии.

Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. За сутки в Одесской области подтверждено коронавирус еще у 80 человек. По состоянию на 9:30 3 мая всего зафиксировано 409 случаев заболевания. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии", - написал Куцый.

Эпидемия COVID-19: на Львовщине зафиксировали 15-ю смерть о коронавируса

По его словам, среди таких вспышек: Подольск - 178 случаев (55 в сутки). Одесса - 78 случаев (2 в сутки) Беляевский район - 53 случая (11 в сутки)

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимость усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы. Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Таких последствий можно избежать - надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
04 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Дизтопливо подешевело: В апреле оптовые цены упали на более чем 20%
Дизтопливо дешевеет: оптовые цены упали на более чем 20%
Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь