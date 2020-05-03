Ремонтные работы в Киеве: "Киевавтодор" обнародовал схемы объезда

Новости Украины:В "Киевавтодоре" обнародовали дополнительные схемы объезда участков, где сейчас идут ремонтные работы.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" разработала дополнительные схемы объезда участков, где сейчас идут ремонтные работы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению, попасть на Набережно-Рыбальскую с просп. С.Бандеры можно по следующей схеме: ул.Бандеры - ул.Плавьюка - ул. Набережно-Рыбацкая; ул.Бандеры - съезд на просп. Героев Сталинграда в сторону Оболони - выезд на ул.Бандеры в сторону ст.м. "Почайна" - съезд на ул.Набережно-Рыбальскую.

Схема временного заезда на Северный мост с проспекта Героев Сталинграда: ул.Героев Сталинграда - ул.Плавьюка - ул.Бандеры - Северный мост.

Борщаговский путепровод перекрыт в направлении Кольцевой дороги. Зато проезд в сторону центра открыт всем 3-м полосами

"Схема для жителей, работников и лиц, обслуживающих дома 42 - 48 на проспекте Л.Гузара. Движение парной стороной проспекта Л.Гузара от бульвара В.Гавела в сторону Борщаговского путепровода временно организовано в два направления. Таким образом, все, кто живет, работает или обслуживает этот квартал, смогут подъехать к домам", - говорится в сообщении.