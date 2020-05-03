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Нападение на ромов в Киеве: подробности инцидента

Нападение на ромов в Киеве: подробности инцидента
20:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В полиции рассказали детали о нападении на ромов в Киеве

По факту публикации в Интернете о неправомерных действиях в отношении ромов столичная полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию о совершении неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении цыган. Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции. Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие свидетельства", - говорится в сообщении.

На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, которые объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Усилия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к совершению данного правонарушения и розыск пострадавших.

Как сообщало Громадское Радио со ссылкой на волонтера Виту Зиневич, 30 апреля волонтеры, которые привезли продукты бездомной ромский семье из Закарпатья, увидели пепелище на месте самодельного палатки, в котором жила семья.

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По словам ромов, около пяти утра в палатку ворвались мужчины, которые распыляли слезоточивый газ из баллончиков. Они избили мужчину и оскорбляли его беременную жену.

Ромы утверждают, что в палатке сгорели почти все их вещи и документы. По их словам, полиция у них показаний не брала и протокол не составляла. Сейчас пострадавшие ромы переехали на другое место.

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Киев, Ромы, Нацполиция.
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