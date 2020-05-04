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На Донетчине зафиксировали еще 12 случаев коронавируса

На Донетчине зафиксировали еще 12 случаев коронавируса
05:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На Донетчине еще 12 человек заразились коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 3 мая, в Донецкой области инфицирования коронавирусом подтвердили в 12 человек. Из них 9 случаев пришлись на Мариуполь, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. Также на новую болезнь заболели еще двое жителей Бахмута и один пациент со Светлодарского.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили раньше. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он инфицировался, сейчас устанавливается", - рассказал чиновник.

"В очередной раз прошу ответственно относиться к требованиям соблюдать правила карантина. Остановить быстрое распространение вируса может каждый из нас: стоит только прислушаться к советам оставаться дома, не подвергать опасности ни себя, ни других", - подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Напоминаем, с начала вспышки на Донетчине новую коронавирусную инфекцию подхватили 81 человек. 13 пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как один умер от осложнений COVID-19.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.
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