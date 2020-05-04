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Пожары в Украине: что происходит в Житомирской области и Чернобыльской зоне

Пожары в Украине: что происходит в Житомирской области и Чернобыльской зоне
08:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Житомирской области ликвидировали ряд пожаров, в Чернобыльской зоне еще тушат очаги

По состоянию на 7:00 понедельника пожара в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы, а на Житомирщине три очага - ликвидированы. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В Киевской области по состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечено 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники.

В Житомирской области по состоянию на 7 ч. 3 мая подразделениями ГСЧС пожар в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.

“3 мая вблизи с. Первомайское, с. Гай и с. Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки”, — добавляется в сообщении.

Ситуация с пожарами: Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор тушат очаги тления

“По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники”, — сообщили спасатели.

Напомним, в Житомирской при сжигании травы погибла 79-летняя женщина.

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Пожар, Пожары, Житомирская область, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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